TOKİ mağdurları ayakta: Kendileri sarayda, bize 2+1'i layık görmüyorlar

TOKİ mağdurları İstanbul ve Eskişehir’de seslerini duyurmak için eylem düzenledi. İki eylemde de eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tepki gösterildi. Bir yurttaş Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun kendisine "Bizi destekleyin seçimden sonra yardımcı olalım" dediğini aktardı. Bir TOKİ mağduru da "Verdikleri sözü tutmuyorlar, 5 yılda 5 bin daire bitiremeyen Murat Kurum, 650 bin daire sözü verdi. Biz Cumhurbaşkanını saraylara layık gördük o bize 2+1 daireyi layık görmüyor" dedi.

TOKİ mağdurları İstanbul ve Eskişehir’de seslerini duyurmak için eylem düzenledi. İki eylemde de eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tepki gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un verdiği sözü tutmadığı belirtilen açıklamalarda, “Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin” denildi.

ESKİŞEHİR: ÇÖZÜM YOKSA OY DA YOK!

Eskişehir TOKİ mağdurları, bugün Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Hükümete seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, “Çözüm yoksa oy da yok” sloganlarını tekrarlayarak taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

TOKİ mağduru bir vatandaş, “Murat Kurum, 'biraz sağdan soldan bulunması gerekiyor, biraz da ek iş yapılması gerekiyor' dedi. Vallahi denedik. Olmuyor. Yok. Ne kadar çalışırsak çalışalım ne KDV’si ne peşinatı çıkmıyor. Anne baba emekli, kayınpeder emekli. Kimden isteyeceksin? Banka en fazla 70 bin lira veriyor zaten. Onu emeklilere vermiyor bile. Yani olmuyor sayın Murat Kurum. Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin" diye konuştu.

“BİZİMLE PAZARLIK MASASINA OTURMAK ZORUNDALAR”

Eskişehir’i kazanmak istiyorlarsa kendileri ile pazarlık masasına oturmak zorunda olduklarına dikkat çeken Neslihan Aras, “Biz uzun zamandır ulaşabildiğimiz her platformda ve bu meydanda mağduriyetimizi anlatmaya çalışıyoruz, çözüm arıyoruz. Geçen hafta burada çok büyük açık yüreklilikle şunu söyledik: Çözüm yoksa oy da yok dedik. Geçtiğimiz bir hafta boyunca aslında gördüklerimizden ve duyduklarımızdan şunu anladık ki, mesajımız birçok yere başarıyla ulaştı. Geçen hafta burada İstanbul Tuzla için Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve TOKİ mağdurlarının bir araya gelerek konut fiyatlarında yüzde 25 indirim ve yüzde 1 KDV anlaşmasına vardıklarını dile getirmiştik. Ve demiştik ki, İstanbul’u almak uğruna bu sözler veriliyorsa, Eskişehir’i almak isteyenler de bizimle pazarlık masasına oturmak zorundalar. Ancak geçtiğimiz bir hafta boyunca bu konu hakkında hiçbir girişim göremedik” şeklinde konuştu.

“CİDDİ KDV’LER ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

İlerleyen süreçte çok ciddi KDV’ler ödemek zorunda kalacaklarını belirten Aras, “Buradan sözümüzü tekrarlamak istiyoruz: Çözüm yoksa oy yok. Siyasilere şu çağrıları yapıyoruz; önce haklarımız, sonra sandığınız. Haklarımızı bize verilen sözleri tekrar dile getirmek gerekirse: Başvuru sırasında 240 ay sabit ödemeli olacağı, konut tesliminde yüzde 1 KDV tahsis edileceği belirtilmişti. Bugün geldiğimiz noktada 180 ay memur maaş artışı ve yüzde 10 KDV ile karşı karşıyayız. Hak sahipleri önlerine çıkan peşinatı nasıl ödeyeceğini düşünürken 7-8 ay sonra bizi çok ciddi KDV’ler bekliyor. Bu da yetmezmiş gibi her 6 ayda bir gelecek memur maaş artışında hem ödemelerimiz çok yükselecek hem de yine ciddi KDV’ler ödemek zorunda kalacağız” dedi.

“BİZİ DESTEKLEYİN, SEÇİMDEN SONRA YARDIMCI OLALIM, DEDİLER”

Belediyeleri almak istiyorlarsa buraya çözüm bulmak zorunda olduklarını söyleyen TOKİ mağduru Hasan Kurt, “Yarım saat görüştüm ben Nebi Hatipoğlu ile. Dedim ki, başkan buradan oy almak istiyorsanız siz kapı kapı gezin. Bir tane oy peşine geziyorsunuz. 'Evet Hasan Amca' dedi. O zaman gel bizimle görüş. 9-10 bin oyu var TOKİ’lerin. 'Biz araştırdık 12-13 bin oyu var' dedi. Niye kaçırıyorsun o zaman? Cumhurbaşkanına diyeceksin, sen Eskişehir’de belediyeyi almak istiyorsan buraya çözüm getireceksin. 'Hasan Amca haklısın bizi destekleyin, seçimden sonra yardımcı olalım.' Bana söyledikleri bu. Çözüm yoksa oy yok. Ben de dedim ki, vallahi kusura bakma senin yaşın 45 benim yaşım 70. 5 yaşında çocuk yok. Sen yarın seçildiğin taktirde bize selam dahi vermezsin seçimden sonra” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL: "TOKİ ŞANSLISIYDIK, TOKİ MAĞDURU OLDUK"

TOKİ mağdurları, Maltepe şantiyesi önünde bir araya gelerek KDV indirimi istedi memur artış endeksini eleştirdi. TOKİ mağdurları sözcüsü Fırat Balta, "KİPTAŞ sabit taksitle ev veriyor. Bizler kendisine sorduk, neden KİPTAŞ sabit taksitle veriyor dedik. Onlar da KİPTAŞ daire mi yapıyor dediler. Sabit taksit istiyoruz. Buradan yetkililere bir daha masaya oturmamız gerekli ve en az yüzde 50 indirim istiyoruz" dedi.

TOKİ mağdurları, Maltepe şantiyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurların sözcüsü Fırat Balta, 'Buna razıyım' dedirtmeye çalıştılar diyerek şunları söyledi:

"Bizler 2019 yılından beri mağdur olan 5 yıldır evlerini bekleyen insanlarız. Bizler dar gelirliyiz. Daha önce Murat Kurum'la ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşmelerimiz oldu. En son Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştirildi fakat biz o toplantıya haklarımızı savunduğumuz için çağırılmamıştık. Bizler o masaya oturtuğumuzda bize bu daireleri sabit taksitin olmadığı Memur Maaş Artışı (MMA) artışının yüksek olduğu şekilde yansıttılar. Bizler de Kurum ile anlaşmadık. Bizler yüzde 25'lik indirimi sağladıktan sonra tekrar ayağa kalktık, sabit taksiti almak için.

Bize, 'Buna razıyız' dedirtmeye çalıştılar. Yüzde 25'lik indirim demek 2 yıl daha bu daireleri alamayacağınız anlamına gelir. Bu yüzde 25 iki yılda sizlere 250 bin olarak ödeyeceksiniz. Buradan Murat Kurum'a hakkımızı helal etmediğimizi beyan ediyoruz. 2 gün önce Ömer Bulut ile bir görüşmemiz oldu, kendisine bu zamla beraber bunları bize nasıl öngördünüz diye sorduk. Kendisi bize devlet bankalarıyla Halk Bankası, Ziraat Bankası ile sorun olduğunu söyledi. Banka kimin, devletin. O zaman bizler neden mağdur oluyoruz? Ömer Bulut tamamen 'sizler bu daireleri ödeyemezseniz bizlerin yanına gelin' sözleriyle kendisinin koltuktan kalkmayacağını göstermiştir. Bizler koltuk sevdalısı değiliz, bizler gazilerin, yetimlerin, şehitlerin sözcüsüyüz.

50 bin konut projesinde 1 milyona ev verdiniz. Bizlere 2 milyonla 4 milyon arasında ev verdiniz. Bizden 8 ay önce yaptığınız ihale ile bize 2 milyon kazık attınız. O kazığı silin. Onun hemen 200 metre ilerisinde KİPTAŞ sabit taksitle ev veriyor. Bizler kendisine sorduk, neden KİPTAŞ sabit taksitle veriyor dedik. Onlar da KİPTAŞ daire mi yapıyor dediler. Sabit taksit istiyoruz. Buradan yetkililere bir daha masaya oturmamız gerekli ve en az yüzde 50 indirim istiyoruz. Yüzde 25 indirim yaptık dediniz, KDV'yi düşürdük dediniz. KDV'yi ne banka kabul ediyor ne TOKİ. Siz nasıl söz verdiniz? Biz yüzde 25 değil, yüzde 50 indirim ve sabit taksit istiyoruz."

"TOKİ ŞANSLISIYDIK, TOKİ MAĞDURU OLDUK"

Mağdurlardan Mehmet Köserli, "TOKİ şanslısıyken, TOKİ mağduru olduk" diyerek şunları söyledi: 2019'da bana kura çıktı. Bize o zaman gerek Cumhurbaşkanı gerek Kurum bize dedi ki, 'Hakkınızı geri vereceğiz, evinizi teslim edeceğiz' aradan 5 sene geçti öyle bir fatura çıktı bize ki, KDV yüzde 10, aylık taksit 17 bin ile 19 bin lira arasında, 2+1. Bizim sesimizi duysunlar, biz TOKİ şanslısıydık neden TOKİ mağduru olduk. Murat Kurum dahil hepsi sesimizi duysun, bu yüzde 10 KDV'yi yüzde 1'e indirsinler. Taksitleri de memura endeksli yapmasınlar. Biz memur değiliz. Memur yüzde 30 zam alıyor, biz yüzde 5, bu bizi aşar."

5 YILDA 5 BİN DAİREYİ BİTİREMEYEN KURUM HER GÜN YENİ BİR SÖZ VERİYOR"

Bir diğer mağdur Ali Biçen ise şunları söyledi: "Verdikleri sözü tutmuyorlar, 5 yılda 5 bin daire bitiremeyen Murat Kurum, her gün başka bir açıklamada bulunuyor, 650 bin daire sözü verdi. 5 bin taneyi bitiremedi. Önce bu 5 bini bitirsin sonra bu 650 bin daire sözlerini versin. Biz Cumhurbaşkanını saraylara layık gördük o bize 2+1 daireyi layık görmüyor."

"YAPAMAYACAKLARSA NEDEN SÖZ VERDİLER?"

Elif Tiryaki ise "2019 yılında 'Sabit taksitle dar gelirlileri ev yapacağız' dediler. 894 lira taksitimiz olacaktı. KDV'miz yüzde 1 olacaktı. Ve 2024'e geldik, hala ev teslim edilmedi. KDV yüzde 10'a çıktı. Evlerin fiyatları 3 buçuk milyonla 4 buçuk milyon arasında değişiyor. Ve öyle kalmıyor. Memur maaşına endekslediler. Asgari ücretli olarak nasıl ödeyeceğiz biz bunları? Benim evimin taksiti 17 bin lira, asgari ücret zaten 17 bin lira. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz onlardan sadaka istemiyoruz. Sabit taksit ve KDV'yi yüzde bir istiyoruz. Murat Kurum'a buradan sesleniyorum, verilen sözleri tutsun. Biz dar gelirliyiz. Yapamayacaklarsa eğer neden söz verdiler?"