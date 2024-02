TOKİ mağdurları: Bize ev değil, hayal sattılar

TOKİ mağdurları bir kez daha eylem yaptı. Tuzla’daki AKP İlçe binası önünde buluşan yurttaşlar, “Bizi mağdur eden devlet utansın” dedi. Mağdurlardan Şefire Kalender ise “Çocuklarımızın geleceklerini çaldılar” diye konuştu.

Oğulcan AYDIN

İstanbul Tuzla’da beş yıldır hak sahibi oldukları evlerine oturmayı bekleyen TOKİ mağdurları AKP ilçe binası önünde eylem yaptı. Eylemde “Bizi Murat Kurum mağdur etti, Erdoğan sahip çıkmadı" denildi.

Aileler adına basın açıklamasını okuyan TOKİ mağdurlarının sözcüsü Fırat Balta, Kurum’un TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde verdiği sözleri tutmadığını söyledi: “2019 yılında asgari ücret 2 bin 300 lira gibi bir rakamdı, şu an ise 17 bin lira. 890 liraya tek bir taksit verebiliyorduk, ama şu an bizden 14-20 bin lira arasında para isteniyor. Bizler dar gelirli vatandaşlarız. Bize Kurum ‘algıcı’ diyor. Bizlere vadettiğiniz şartları geri istiyoruz.”

ÇALIŞMAYA BAŞLADIK

Yapılan açıklamanın ardından BirGün’e konuşan mağdurlardan Cavit Keçeci, “2019'da yazıldık TOKİ'ye. O zamanki şartlarda 800 TL civarı taksitlerle başlatıldı. Ancak taksit fiyatları 20 kat arttı. Maaşlarımız ise o kadar artmadı. Bizim alım gücümüz düşmüş oldu. İki yıl sonra teslim edecekler. Toplam 7 yıl geçmiş olacak. Şu an bahsedilen Fiyatlar 3.5 - 4 milyon bandında. Ben kamu emeklisiyim, eşim de emekli olmasına rağmen mecburiyetten çalışıyor” dedi. Eşi Safura Keçeci ise şöyle konuştu: “Sırf TOKİ ödemelerimi rahat ödeyebilmek için çalışıyorum. Her gün bir umutla 4 sene geçti. Eşimin emekli ikramiyesi ile bir ev alabilirdik ama devlete güvendik.” "Erdoğan yarattığı mağduriyetle övünsün" diyen 61 yaşındaki emekli Ramazan Şengül de “Yüzde 50 indirim istiyoruz. Söz verip yapmadılar. 2019'da emekli oldum. Aylığım bin 800 liraydı, 900 lirasını taksit olarak ödüyordum. Şu an emekli maaşı diye kuş kadar 10 bin TL veriyorlar, 18 bin TL taksit istiyorlar. Nereden vereceğim ben bu parayı? Alamayacağım evi bu şartlarda. Devlet utansın” ifadelerini kullandı.

BOŞ EVRAKLAR İMZALATILDI

Annesinin hasta olduğunu ve ona bakması gerektiğini ifade eden mağdurlardan Elif Kocagöl de şöyle konuştu: “Ben yetim aylığı alıyorum. Ödememiz gereken ücret 17 bin TL. Babamdan kalan maaşın yüzde ellisini annem, yüzde yirmi beşini ben alıyorum. Toplam 15 bin TL geçiyor elimize. Ödememiz gereken tutar minimum 17 bin TL. Nasıl ödeyelim? Çalışmak zorundayım ama annem hasta, nasıl çalışacağım?” dedi. "Yıllar sonra edindiğimiz hakkımızı kaybetmemek için mecburen sözleşme imzaladık" diyen Kadriye Bayram da sürecin ve yeni şartların nasıl olacağını bilmediklerini belirtti. Bayram “Resmen boş evraka imza attık” diye konuştu.

GELECEĞİMİZİ ÇALDILAR

Eyleme kucağında 11 aylık bebeğini alarak gelen Şefire Kalender ise şunları diye getirdi: “Murat Kurum yalnızca bizi değil, çocuklarımızı da mağdur etti, geleceklerini çaldı. 4 sene önce diğer çocuğum 1 yaşındaydı hâlâ eve geçemedik. Hakkımız gasp ediliyor. 4 yıl önce birikim dahi yapabiliyorduk şimdi hayal.”

∗∗∗

MAĞDUR EDİLEN 5750 HAK SAHİBİNİN TALEPLERİ ŞÖYLE:

• Sabit ödeme hakkının geri verilmesi

• KDV’nin başlangıç şartlarındaki gibi %1 olarak alınması

• Fiyatlarda ilk şartlar olmasa bile en azından %25 Oranında daha indirim yapılarak “Dar Gelirli Projesinin dar gelirli bütçesine uyarlanması

• Ev teslim süreçlerinin 7 yılı bulmadan hızlandırılması

• Hak Sahiplerinin bir kısmının daireleri belirlenmişken kalan hak sahiplerinin de haklarının yenmemesi için tüm kuraların acilen çekilmesi

• Cumhurbaşkanının, bakanların ve TOKİ ‘nin devletin adını kullanarak verdikleri sözlerinin tutulması.