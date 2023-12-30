TOKİ mağdurları: "Haklarımız gasp ediliyor"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 2019 yılında başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi olan ve 4 yıldır evleri teslim edilmeyen vatandaşlar, peşinat ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Konut fiyatlarının 3-4 milyona, aylık taksitlerin ise ortalama 17 bin liraya çıktığını belirten vatandaşlar, bu ücretleri ödeyemeyeceklerini söyledi. Projeye engelli oğlu adına girdiğini ifade eden Nevriye Coşar Tükenmez “2020 yılında kazandığımız, hakkımız olan TOKİ’nin mağduruyuz. Ben 33 yıldır bodrum katta, rögarlar içerisinde yaşıyorum. Ben yüzde 93 engelliyim, protezliyim. Şuanda sizin bize yaptığınız sadece bizi pes ettirip elimizdeki haklarımızı alıp Araplara, Suriyelilere satmaktır” dedi.

TOKİ’nin 2019 yılında başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar, evlerinin 4 yıldır teslim edilmediği ve ödeme planlarına ödemeyecekleri oranda zam yapıldığı gerekçesiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Polisin güvenlik önlemleri altında saat 14.00’de başlayan eyleme ellerinde dövizlerle katılan vatandaşlar, 4 yıl önce dar gelirli vatandaşlar için yapımına başlanan konut fiyatlarının 3-4 milyona, aylık taksitlerinin ise ortalama 17 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Projenin başlangıcında kendilerine 240 ay taksit ve 0.49 kredi oranı garantisi verildiğini ifade eden vatandaşlar, 180 aya indirilen taksit ücretlerinin memur maaşlarına endekslendiğinin altını çizdi. Dar gelirli aileler için başlanan bu projenin daire bedeli, taksit tutarı, peşinat miktarı itibarıyla piyasa normallerinin de üstünde olduğunu belirten vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için ödeme şartlarının 4 yıl önce söz verilen şekilde gerçekleşmesini talep etti.

"YAPMA BÖYLE REİS, DUY BİZİ"

TOKİ mağduru, “Nereden nereye geldik.3 milyon, 4 milyon, 4,5 milyon bandında sabit denildi bize fakat MMA artışına göre yüzde bir KDV yüzde 10 çıkarıldı. Dar gelirliler için bu da . Bir de zengin olsak her halde 10 milyon olacak. Ya da 20 milyon bir de 15 ayın sonunda bu taksitler nereye varacak bu da var . Totalde kaç lira ödeyeceğiz? Ne kadar aylık olacak. Biz şimdi memurların maaşı artmasın diye dua mı edelim. Onlar bizim çocuklarımızı evlatlarımız bak gelmişler bizden daha kalabalık bizi korumak için. Yapma böyle reis duy bizi”.

"ŞU ANDA SİZİN BİZE YAPTIĞINIZ SADECE BİZİ PES ETTİRİP ELİMİZDEKİ HAKLARIMIZI ALIP ARAPLARA, SURİYELİLERE, AFGANLILARA SATMAKTIR"

Projeye engelli oğlu adına girdiğini ifade eden Nevriye Coşar Tükenmez, “2020 yılında kazandığımız, hakkımız olan TOKİ’nin mağduruyuz. Ben 33 yıldır bodrum katta, rögarlar içerisinde yaşıyorum. Ben yüzde 93 engelliyim, protezliyim. Bu bizim kazanılmış hakkımızdır. Önümüzde seçimler var. Sizde bizleri düşünün. İnanın ki, 3 otobüs değiştirerek geldim buraya. Benim oturduğum evin içerisinde insan yaşamaz. Umut ile bekliyorum. Hakkımızı alana kadar kesinlikle pes etmeyeceğiz.Şuanda sizin bize yaptığınız sadece bizi pes ettirip elimizdeki haklarımızı alıp Araplara, Suriyelilere, Afganlılara satmaktır.bBekliyorum 4 yıldır. Hayalle umutla bekliyorum. Erzincanlıyım ben. Benim burada vekilim var Serkan Bayram bizi neden burada yalnız bırakıyor. Biz İstanbulluyuz ve onu seçmiş bir kişiyiz. Neden gelmedi ben ona 2 kere 4 kere mesaj attım. Hakkımızı alana kadar kesinlikle pes etmeyeceğiz. Üyelerimiz lütfen imza atmayın hakkımızı mahkemeye taşıyalım. Bu gerçek bir dava bu şaka gibi bir dava değil. Benim umudumu, hayalimi yerle bir edemezsiniz. Bu yüksek ödemelerle biz nasıl ödeyelim. 7.500 TL maaş alıyorum. Benim gibi yüzde 93 engelliyi bu şekilde mağdur edemezsiniz” dedi.

"BİZİM HAKKIMIZ GAPS EDİLİYOR"

Arnavutköy projesine katılan Ayşe Bayramoğlu ise haklarının gasp edildiğini iddia ederek şunları söyledi:

2020 yılından sonra talihli olan kişilerin birçoğuna sabit taksit, 240 ay devlet bankaları tarafından kullandırıldı. Kazanılmış haklar geri alınıyor. Kazanılmış bir hak, benim devletimde hiç alınmadı bu tarihe kadar. Biz bir ilkiz… Bizim hakkımız gasp ediliyor. Benle aynı yıl TOKİ’den ev alan arkadaşım geçen yıl 68 bin 500 lira yüzde 10 peşinat ile şu an 6 bin 850 taksitle benimle aynı eve sahip olacak. Temellerimiz bile ortada yok. Arnavutköy dört yıl oldu çıkalı, temeli yok ortada. Hiç kimse ilgilenmiyor.

210 BİN LİRAYA MAL OLACAKTI ŞİMDİ 3.5 MİLYON LİRA OLDU

TOKİ’nin Maltepe’de yapacağı konutlardan hak sahibi olduğunu ifade eden Güldal Atalay; “Dört yıl önce bu projeye katıldık. Bu proje, özellikle dar gelirlilere diye, 6 bini geçmesin taksiti dediler. Biz de girdik. Bekledik, bir haber yok. Haber geldi, şimdi kat kurası çekildi. Bana Maltepe çıktı ama sevinemedik. 3.5 milyon, aylık 17-20 bin çıkıyor. Biz o kadar kazanmıyoruz. Zaten asgari ücretli insanlarız. Aylık ödemesi o zamanın parasıyla 900 lira olacaktı. Ev bize 210’a gelecekti yani. Şu an 3.5 milyon ama memur maaşıyla kaç olacak belli değil. Memur maaşı 6 ayda bir artacak, biz asgari ücretli insanlarız zaten” dedi.

ASGARİ ÜCRET ALIYORUM BU TAKSİTLERİ NASIL ÖDEYECEĞİM

Veysel Kaya ise “Ben 55 yaşında 3 çocuk babasıyım. Biz, beş kardeşiz, hiçbir eyleme katılmadık. Hiçbir boykotumuz olmadı. Sabıkamız falan hiçbir şeyimiz yok. Biz vatanını milletini devletini seven insanlarız ama bizleri böyle sokaklara dökülmek, böyle sesimizi duyurmak şeklinde bizi mecbur bıraktılar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu aldık buralara geldik. Bize verilen vaatler neydi, bize verilen sözler neydi? Biz bunları istiyoruz. 4 milyon liradan bize şu an ev veriyorlar, aylık taksitleri 17 bin lira şartı üzerine de 6 ayda bir memur maaş zammı oluyor. Yetiştiremeyiz bunu, mümkünatı yok. Ben 17 bin lira alıyorum asgari ücretli olarak. Ben bu taksiti nasıl ödeyeceğim” diye konuştu.