TOKİ sosyal konutları milyonluk projeye döndü

Yaren ÇOLAK

TOKİ'nin 2019’da başlattığı ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ için İstanbul Tuzla’da 5 bin 750 konut yapılacak olmasına rağmen aradan geçen 4 yılın ardından proje ilerlemiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Proje ilan edildiğinde o dönemki hesaplamalarla 2+1 ve 3+1 evlerin fiyatları 200 bin TL civarındaydı. Kira öder gibi ev sahibi olunacağını söylüyorlardı. Şimdi Tuzla’daki biten kısım için yeni fiyat listesi yapıldı. 2+1 evlerin fiyatları 2,7 milyon-3,5 milyon TL, aylık taksitleri de 13 bin-17 bin TL arasında değişiyor. 3+1 evlerin fiyatları 3-4 milyon TL civarında. Aylık taksitler de 15 bin-21 bin TL arasında değişiyor. TOKİ mağduru vatandaşlar isyan ediyor.”