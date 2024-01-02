TOKİ'ye ait şantiye alanında kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, deprem konutlarının yapıldığı TOKİ'ye ait şantiye alanında geri geri gelen kamyonun altında kalan işçi Hasan Savur, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait olan ve deprem konutlarının yapıldığı şantiye alanında kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının şantiye alanında geri geri gelen kamyonun altında kalan 42 yaşındaki inşaat işçisi Hasan Savur ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Savur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Savur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak zırhlı araçla şantiye alanından çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.