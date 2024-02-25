TOKİ’nin “İlk Evim Arsa Projesi” kampanyasından AKP’li vekile arsa çıktı

AKP Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye TOKİ’nin “İlk Evim Arsa Projesi” kampanyasından arsa çıktı. Kampanya şartlarına göre aylık gelirinin 16 bin TL’nin altında olması gerekiyor.

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyası kapsamındaki çekilişi önceki gün yapıldı. AKP Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi’ye Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi’nden arsa çıktı.

“İlk Evim Arsa Projesi” kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL’nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz'ın ulaştığı Çelebi, Ankara’da kirada oturduğunu ve milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu söyledi.

Çelebi “Vekil olmadan önce başvurum vardı. Çıkıp çıkmadığını bilmiyorum” dedi. Başvuru için 16 bin TL’nin altında aylık gelire sahip olmak gerektiği hatırlatılan Çelebi “Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL’nin altında mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen öyle, şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok."

ARAYIP, FERAGAT ETMİŞ

TOKİ’den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusuna AKP’li Çelebi “Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok” yanıtı verdi. TOKİ’yi aradığını belirten Çelebi “TOKİ’den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerini söyledim” diye konuştu.