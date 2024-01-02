Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda kaza: 5 kişi öldü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda, Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştı. İki uçak da alev aldı. Yolcu uçağındaki 379 kişi tahliye edilirken, Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi.

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Fotoğraf: AA

Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştı. İki uçak da kazanın ardından yanmaya başladı. Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi. MÜRETTEBATTAN BEŞ KİŞİ ÖLÜ BULUNDU Sahil Güvenliğe ait uçakta 6 kişi bulunuyordu. Mürettebattan 1 kişinin kaçmayı başardığı belirtilirken, 5 kişi ölü bulundu. Fotoğraf: İHA Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlama ile başladığı görülüyor. Uçağın, Shin Chitose Havalimanından, Haneda'ya sefer düzenlediği aktarıldı. Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kaza sonrası havalimanındaki tüm pistler kalkışa ve inişe kapatıldı. Yolcu uçağındaki yolcuların uçak piste indikten sonra çektiği videolar sosyal medyada paylaşıldı. Uçağın, pistte yol alırken yandığı görülüyor. THY UÇAĞI NARİTA'YA YÖNLENDİRİLDİ Japonya'daki Haneda Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına yönlendirilen THY uçağının iniş yaptığı bildirildi.