Tolga Şardan’ın ifadesinde geçen kritik isim

MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na yargı ile ilgili bir rapor verdiğini yazdığı için tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, adliyede verdiği ifadede kritik bir yargı mensubunun ismini geçirdi. Murat Yetkin, Şardan’ın ifadesinde verdiği ismin, tutuklanmasına sebep olan yazıda vermediği isim olup olmadığını sordu.

Gazeteci Murat Yetkin, yaptığı bir haber nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan’ın ifadesinde geçirdiği üst düzey yargı mensubunu yazdı. Yetkin, “Acaba Şardan’ın yazısında teyit alamadığı için yazmadığı isim, savcılığa ifade verirken andığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz mıydı, değil miydi?” diye sordu.

Yetkin, bugünkü “Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanırken ifadesinde verdiği isim” başlıklı yazısında, “Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkınca gördük ki Tolga Şardan tutuklanma tehdidi altında verdiği ifadesinde de ‘ham’, yani teyit edilmemiş olduğu için haberinde yer vermediği bir iddiaya yer vermiş; orada da gazetecilik yapmış” dedi.

Şardan’ın tutuklanmasına neden olan yazısında, “Hatta Erdoğan’ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul’da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında ‘hayal kırıklığı’ yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor” ifadelerinin geçtiğini hatırlatan “O isim kim?” diye sorarak şöyle devam etti:

“Tolga Şardan yazıda isim vermemişti. Hatta yazı üzerine kendisini telefonla aradığımda ismin çok üst düzey olduğunu, iddiaların güçlü olduğunu ama teyidini alamadığı için yazmak istemediğini söylemişti. Şardan, Ankara Adliyesindeki ‘SEGBİS Odasında’ yani elektronik ortamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türk Ceza Kanunun 217’inci maddesine göre “halklı endişe, korku ve paniğe sevk edecek şekilde gerçeğe aykırı haber yaymak” suçlamasına karşı ifade verirken şunları söylemiş:

Eğer ben TCK 217. Madde hükmüne göre aykırı hareket etmiş olsaydım, söz konusu yazı içinde ulaştığım ama teyidini alamadığım ham bilgileri de kullanabilirdim. Hatta şunu söyleyeyim, bu bilgiler içinde İstanbul Çağlayan Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban Yılmaz ile ilgili de kimi iddialar bulunmaktadır. Dolayısıyla ben art niyetli bir gazeteci olsaydım, tecrübesiz bir gazeteci olsaydım, bugün kamu görevlilerinin kişi hak ve özgürlüklerine yönelik hareket etmiş olurdum.

Acaba Şardan’ın yazısında teyit alamadığı için yazmadığı isim, savcılığa ifade verirken andığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz mıydı, değil miydi?”