Tom Cruise'dan Kapalıçarşı'da 'Görevimiz Tehlike' keşfi

ABD'li ünlü yönetmen Christopher McQuarrie ve dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filmi için Kapalıçarşı'ya geldi.

ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie ile dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' filminin bazı çekimleri için Kapalıçarşı'da keşif yaptı.

Cruise'ın başrolünü oynadığı 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' filminin ikinci bölümünde bazı sahneleri Kapalıçarşı'da çekmeyi planlayan McQuarrie, ekibiyle birlikte mekan keşfi yaptı.

Ekip için dün kapalı olan tarihi çarşının kapıları açıldı. Tom Cruise'ın da yer aldığı ekip Kapalıçarşı'da gezerek incelemelerde bulundu.

2024'te vizyona girecek Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma için İngiltere, Malta, Güney Afrika ve Norveç çekim bölgeleri şeklinde planlanmıştı.