Tom Odell, Antalya'da sahne alacak
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 21 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek.
Kaynak: AA
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da sahne alacak.
BRIT ödüllü indie pop sanatçısı Odell, Regnum Live in Concert kapsamında müzikseverlerle buluşacak.
Odell, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın 2 bin 500 kişi kapasiteli konser alanında sahneye çıkacak.
"Another Love" adlı şarkısıyla üne kavuşan Odell hem piyano resitali hem de gerçek hikayeleri konu alan eserleriyle tanınıyor.