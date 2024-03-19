Toplantı tarihi KAP'a bildirildi: Fenerbahçe genel kurulu 'ligden çekilme' gündemi ile toplanacak
Fenerbahçe, 2 Nisan'da Süper Lig'den çekilmek de dahil olmak üzere alınacak aksiyonların belirleneceği genel kurul toplantısı kararını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, 2 Nisan Salı günü olağanüstü genel kurul düzenleyecek.
NTV Spor'un aktardığına göre 18 Mart'ta düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında birtakım kararlar alan Fenerbahçe yönetim kurulu, olağanüstü genel kurulun tarihini KAP'a bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genel kurulda "Futbol A Takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği" belirtildi.
Genel kurulun yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise toplantının 9 Nisan Salı günü toplanacağı aktarıldı.
Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun, 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,
Gündem:
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış.
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."