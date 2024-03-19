Toplantı tarihi KAP'a bildirildi: Fenerbahçe genel kurulu 'ligden çekilme' gündemi ile toplanacak

Fenerbahçe, 2 Nisan'da Süper Lig'den çekilmek de dahil olmak üzere alınacak aksiyonların belirleneceği genel kurul toplantısı kararını KAP'a bildirdi.

Spor 19.03.2024 15:54 Giriş: 19.03.2024 15:54

Güncelleme: 19.03.2024 16:07 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA