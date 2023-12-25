Toplu katliamı durdurun

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İsrail ordusunun, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424’e yükseldi. Öte yandan Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101’e yükseldi. İsrail ordusunun Batı Şeria’daki birçok kampa düzenlediği baskınlarda ise onlarca kişi gözaltına alındı.

İsrail’in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi’nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve sivillere yönelik "görülmemiş zarar verildiği" belirtilerek, Gazze’deki "toplu katliamın durdurulması" yönünde çağrı yaptı. Haaretz’te yayımlanan "Gazze’deki toplu katliamı durdurun" başlıklı editöryal yazıda, bölge halkının yüzde 1’inin öldürüldüğü ve can kayıplarının üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, bombalanan binaların enkazında kalan ve kaybolan çok sayıda insanın da bulunduğu aktarıldı.

ATEŞKES İSTEMEMİŞ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze’ye yardımlara yönelik tasarının “içini boşaltan” ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Liderler İsrail’in Gazze’deki askeri harekâtını, hedefleri ve aşamaları dâhil olmak üzere ele aldı” denildi. Biden daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Netanyahu ile "özel bir konuşma yaptığını" söyleyerek detay paylaşmayacağını ifade etti. Biden, "Ateşkes talep etmedim" dedi.

GEMİLERE SALDIRI

Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’dan yapılan açıklamada Kızıldeniz’de Amerikan destroyerine yaklaşmakta olan dört insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi. Saldırıların Husi militanlar tarafından 17 Ekim’den bu yana gemilere düzenlenen 14 ve 15’inci saldırılar olduğu kaydedildi. Husiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini kaydediyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’dan havalanan insansız hava aracının Hint Okyanusu’ndaki Chem Pluto adlı tankeri vurduğunu açıkladı. Saldırıda can kaybı olmadığı ve meydana gelen yangının söndürüldüğü bildirildi. İran’dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.