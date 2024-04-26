Toplu mezarda işkence izleri

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’tan çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi yerleşkesindeki üç toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 392'ye ulaştı.

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman toplu mezarlarda çocuk cesetlerinin bulunduğuna da dikkat çekerek “Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz. 165 cesedin kimlik tespiti yapılamadı.” dedi.

LÜBNAN’A SALDIRILAR

İsrail ordusunun önceki gün Lübnan’ın güneyinde İran destekli Hizbullah güçlerine karşı başlattığı yoğun saldırılar sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve obüslerin Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yaklaşık 40 noktayı vurduğu belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ise İsrail’in Lübnan'ın doğusuna yönelik düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaralandığı aktarıldı.

5 ÜLKE TANIYACAK

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Başbakan Pedro Sanchez'in birçok kez dile getirdiği Filistin devletini tanıma girişiminin kısa zamanda gerçekleşmesinin planlandığını, İspanya'nın 4 ülke ile birlikte ortak hareket etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.