Toplu taşıma için yeni yasa geliyor

AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, taksi, dolmuş ve otobüs şoförlerinin yaptığı işin mülkiyetiyle ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını ve bu konudaki yasa teklifinin yerel seçimlerden önce Meclis'e sunulabileceğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, komisyonun çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Kentsel dönüşüm yasasından sonra inşallah yakın bir zamanda, şu anda çalışmalarımız devam ediyor, toplu taşımayla ilgili bir çalışmamız olacak" dedi.

Minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatan Karaismailoğlu, mevcut durumda plaka sahibi esnafın yaşadığı mülkiyet sorunu için bir çalışma hazırlandığını kaydetti.

"YEREL SEÇİMDEN ÖNCE MECLİS'E GELEBİLİR"

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tedirginliklerini ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık. Aslında bunu 14 Mayıs seçimleri öncesinde hazırlamıştık ama yetişmedi. Burada son rötuşlarını yapıp hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak bunu Meclise getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak."

Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin yasal düzenlemenin Meclise sunulmasına ilişkin takvime değinerek, "Teklif, yerel seçimlerden önce gelebilir çünkü özel taşımacılarımız, esnafımız bekliyor" şeklinde konuştu.