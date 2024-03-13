Toplu taşımaya ilişkin yeni kanun teklifi yolda

AKP Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin bir kanun teklifini Genel Kurul'a sunacaklarını kaydetti. Plaka sahibi esnafın mülkiyet sorunu yaşadığını söyleyen Karaismailoğlu, ilgili teklifin Meclis açıldığında gündeme geleceğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin kanun teklifinin hazırlıklarının tamamlandığını; Meclis açıldığında gündeme geleceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatarak, mevcut durumda plaka sahibi esnafın mülkiyet sorunu yaşadığını söyledi.

Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bazı belediyelerimiz, yetkisi olmadığı halde çalışmakta olan araçlarımızın üzerinden yeni ihaleler yapma teşebbüsünde bulundular. Tabii ki bu esnafımızı tedirgin etti. Bunu düzenlemek için taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık. Aslında bunu Meclis tatil olmadan önce hazırlamıştık ama yetişmedi. Hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak tamamladık. Bunu Meclis gündemine getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak."

Karaismailoğlu, teklifin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıkladı.