Toplumun sözcüsü BirGün

BirGün Gazetesi okurları Muğla’da bir araya geldi. Etkinlikte konuşan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “BirGün aynı zamanda toplumsal muhalefetin büyük parçası” dedi.

Halil ERTUNÇ

BirGün gazetesinin 20’nci kuruluş yıldönümü kapsamında okur toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Menteşe’de BirGün okurları buluşması gerçekleşti. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün Yazarı Feray Aytekin Aydoğan katıldığı etkinlikte, siyasi parti ve sendika temsilcileri yer aldı.

İlk olarak konuşan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, 20 yılda AKP iktidarıyla Türkiye’nin değiştiğini belirterek, “Medya da bu değişime ayak uydurdu. AKP iktidarı çok zorlu süreç yaşattı bize. Baskı ve şiddet dönemiyle karşı karşıya kaldık. 20 yıllık süreç bize daha fazla sorumluluk yükledi. Bu süreçte ana akım medya teslim bayrağını çekti. Muhalif medya olarak bu süreçte biz her zaman gerçeği yazmaya çalıştık. Bu süreçte ayakta kalmaya çalıştık. 2010 referandum seçimleri, Gezi Direnişi, başkanlık sistemi ve tek adama uzanan bir süreç oldu. Bu süreçte ya geriye çekilecektik ya da daha da ileriye giderek meydan okuma gerçekleştirecektik. Biz de meydan okumayı tercih ettik. Tabii bunun bedelini ödedik ve ödüyoruz. 20 yıllık süreçten yüzümüz ak bir şekilde çıktık” dedi.

Aydın şunları dile getirdi: “Biz sadece basılı bir gazete değiliz. İnternet sitemiz ve internet medyamız var. Dijital mecraya daha fazla önem vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha fazla önem vereceğiz. Çağın gerekliliğini yerine getirmeye çalışıyoruz. BirGün’ü çok da uzun yıllar yaşatacağız. Okurlarımızla beraber büyüyoruz. Toplumsal muhalefetle beraber büyüyeceğiz. BirGün sadece gazete değil toplumsal muhalefetin en büyük parçası.”

DİRENMEYE DEVAM EDİYOR

Feray Aytekin Aydoğan ise, “BirGün’ün yaşaması için çok emek verdik. Baskılara rağmen, ayakta kalabilmesi için hepimiz direndik. Direnmeye de devam ediyoruz. Bu yüzden BirGün, Türkiye’nin en cesur başlıklarını atıyor. BirGün her zaman toplumsal muhalefetin öznesi oldu. Bugünlerde laiklik tartışmaları sürüyor. BirGün yıllardır bunu yazıyor. 20 yılda yeni bir rejim kuruldu. Tek adam rejimi kuruldu. Meclis ortadan kalktı. Yerel seçimlerden sonra 4 yıl seçim olmayacak. Bu süreçte anayasa değişikliği yapmaya çalışacaklar. ÇEDES, manevi danışmanlık, tarikatlar tartışmalarına ‘suni’ denilerek konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Sınıf mücadelesinin üzerini dinle örtmeye çalışıyorlar. Bu yüzden laiklik mücadelesini büyüteceğiz. Bu halk laikliği istiyor. Kadınlar, gençler istiyor. Laikliği korumak ve büyütmek için BirGün’e ihtiyacımız var. Bu yüzden BirGün yaşasın diye mücadelemizi daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.