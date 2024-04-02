Toprağa bereket katacaktı faiz batağına saplandı

İktidarın, tarımı güçlendirmek ve “toprağa bereket katmak” misyonu yüklediği Tarım Kredi şirketleri faize battı. Dört şirketin 2023’te ödediği faiz 235 milyonu aştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı dört şirketin Ocak-Aralık 2023 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin 12 aylık bilançoları, yüksek faiz giderlerini gözler önüne serdi.

Türkiye tarımını güçlendirmek iddiası bulunan kooperatife bağlı hayvancılık, plastik, teknoloji ve lojistik şirketlerinin adeta faize hapsolduğu öğrenildi. BirGün’ün ulaştığı Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, dört şirketin 2023 yılındaki faiz gideri 250 milyon TL’ye dayandı.

FAİZE REKOR ÖDEME

TK Hayvancılık, TK İmece Plastik, TK Teknoloji ve TK Lojistik şirketlerinin 2023 yılında yaptığı faiz ödemelerinin toplamı 235 milyon 775 bin 179 bin TL olarak gerçekleşti. En fazla faiz ödeyen şirket, 211 milyon 919 bin 801 TL’lik faiz ödemesi ile Tarım Kredi Hayvancılık şirketi oldu. Şirketin 211,9 milyon TL’lik faiz ödemesinin, banka kredi faizinden oluştuğu bildirildi.

TK Hayvancılık’ın ardından Tarım Kredi İmece Plastik Anonim Şirketi, 2023 yılında yaptığı imza attığı 27 milyon 678 bin 417 TL’lik faiz gideriyle ikinci sırada yer aldı. Tarım Kredi Teknoloji ve Tarım Kredi Lojistik’in faiz için yaptığı ödemelerin ise sırasıyla 1 milyon 638 bin TL ile 23 milyon 855 bin TL olduğu belirtildi. Tarım Kredi Kooperatif’e bağlı şirketlerin 2023 yılında yaptığı faiz ödemeleri şöyle listelendi:

TK Hayvancılık: 235,7 milyon TL

TK İmece Plastik: 27,6 milyon TL

TK Teknoloji: 1,6 milyon TL

TK Kredi Lojistik: 23,8 milyon TL