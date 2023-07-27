Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Torbalı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Güncel
  • 27.07.2023 01:55
  • Giriş: 27.07.2023 01:55
  • Güncelleme: 27.07.2023 01:58
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Torbalı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Taşkesik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı

Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi de tankerlerle su takviyesinde bulundu.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol