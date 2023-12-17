“Torpil arayışı” ziyaretçi sayısını katladı: TBMM’yi bir ayda 57 bin kişi ziyaret etti

TBMM’de kasım ayında 57 bin olan ziyaretçi sayısının, “Torpil arayışı için AKP’li milletvekillerinin kapısını çalanlardan” kaynaklandığı öne sürüldü. Eğitim bütçesi üzerine konuşan Gelecek Partili İsa Şahin, “Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırın, Meclis’in ziyaretçi sayısı düşsün, iş yükünüz azalsın” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin vatandaşın İsa Mesih Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidara, “Torpil” üzerinden yüklendi. TBMM’nin kasım ayı ziyaretçi sayısının 57 bin olduğunu belirten Şahin, “Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırın, bu sayı 27 bine düşecektir” ifadesini kullandı. Şahin, ziyaretçi sayısının yüksekliğinin, ailelerin çocukları için torpil arayışında olmasına bağladı.

TBMM Genel Kurulu’nda iktidarın öğretmen atama sistemi tartışmalara neden oldu. Eğitim bütçesi üzerine söz alan Saadet Partisi Başkanvekili İsa Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kaldırılacak” vaadine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Devam edilecek” dediği mülakat sistemi ile ilgili konuştu.

TORPİL ZİYARETİ

Şahin, kasım ayında Meclis’i 57 bin yurttaşın ziyaret ettiğini kaydetti. Çocuklarına iş bulmak isteyen ailelerin, “Torpil arayışı için” milletvekillerini ziyaret ettiğini ifade eden Şahin, “AKP’li milletvekilleri torpil için ziyaret ediliyor. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırın, sizin de iş yükünüz azalsın” diye konuştu.

ATANMAYANLAR ORDUSU

AKP, 21 yıllık iktidarı boyunca adeta ataması yapılmayan öğretmen ordusu yarattı. Resmi verilerle dahi 100 binin üzerinde olduğu ortaya konulan öğretmen açığına karşın hemen her yıl çok kısıtlı sayıda öğretmen ataması gerçekleştirildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin kontenjan artırılması talebi her defasında yok sayıldı.