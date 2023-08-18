Torpilin önünü daha da açtılar

İŞKUR, TYP yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Daha önce TYP'ye ilişkin pek çok torpil iddiasıyla gündeme gelen kurum bu değişiklikle kayırmacılığın önünü daha da açtı.

Buse İlkin YERLİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ‘Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle daha önce torpil iddialarına konu olan yönetmeliğe geçici maddeler eklendi. Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan değişiklikle “İhtiyaç görülmesi halinde kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP düzenlenebilir” denildi.

Eklenen geçici madde; afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebepler ile sosyal kriz durumlarını kapsıyor. Ancak bu değişikliğin TYP kapsamında yapılan işe alımlarda torpilin daha da önünü açacağı belirtiliyor. Değişikliğin yerel seçimlerin gerçekleşeceği 31 Mart tarihinden bir ay sonrasını kapsaması da dikkat çekici.

TYP, daha önce birçok kez torpil iddialarıyla gündeme geldi. Son olarak Malatya’da bu program kapsamındaki işe alımların kura yerine, ‘liste usulü’ yapıldığı ve böylece kimi kişilerin kayırıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Malatya Akçadağ Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murat Maskar, yaşananlara tepki gösterdi. “Liste usulü alım yapılması gariban kimsesiz vatandaşları yine işsiz bırakmıştır” diyen Maskar, “Diğer birçok ilde İŞKUR kura usulü alım yaparken maalesef Malatya’da bunun olmaması, torpilli alımın önüne iyice açmakta. Gariban vatandaşların ahını almayın” ifadelerini kullandı.

Bolu’nın Kıbrısçık ilçesinin AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Kabak’ın geçen yıl TYP kadrosundan bir ilkokula ‘hizmetli’ olarak görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, daha önce yaptığı açıklamada, bu program kapsamında yapılan işe alımlarda kayırmacılık yapıldığına dikkat çekmişti.

PROGRAMA ŞİKÂYET YAĞDI

Toplum Yararına Program’a ilişkin “Şikayetvar” adlı platforma yapılan başvurular, tartışmalı projenin durumunu özetliyor. Son dönemde özellikle deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların programa dair yaptığı şikâyetlerden bazıları ise şöyle:

•TYP’de adım çıktı, beni çağırmadılar. Bu nasıl bir adaletsizlik? Deprem bölgesinde yaşıyorum. İşe ihtiyacım var, hakkımı helal etmiyorum.

•Hatay’da yaşıyorum. Depremzedeyim, depremde evim yıkıldı, ailemi kaybettim. Depremden bu yana kaç defa TYP başvurusu yaptım, ancak ben alınmadım. İhtiyacım varken, torpilim olmadığı için mi alınmıyorum?

•Hatay’da depreminde tüm işimi kaybetmiş bir girişimciyim, şu an makinalarımı vs. kaybettiğim ve paraya ihtiyacım olduğu için TYP’e başvurdum. Başvurum onaylandı ancak Bağkur’luyum diye evraklarımı kabul etmediler.