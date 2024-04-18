Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı

Torunlar GYO, Torun Tower Ofis binasını 11.6 milyar TL'ye Denizbank'a sattı.

Torunlar GYO, Torun Tower Ofis binasını Denizbank'a sattı.

Torunlar GYO portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının 11.6 milyar TL artı KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, taşınmazın, belirlenen 12.4 milyar TL + KDV değerleme üzerinden yüzde 6.57 iskonto ile satıldığı kaydedildi.