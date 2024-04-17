Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor

Torunlar GYO, Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının Denizbank'a satışı için görüştüğünü duyurdu.

Torunlar GYO'dan KAP yapılan açıklamada Torun Tower Ofis binasının satışı için yapılan görüşme duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının Denizbank'a satışı için görüşüldüğü bildirildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmiş olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"17.04.2024 tarihi itibarıyla, Denizbank A.Ş., satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır."