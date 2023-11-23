Torunlar şantiyesinde eylem: Şeflerin odasına giren işçiler ve yetkililer arasında arbede

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan 5. Levent Korupark Torunlar GYO şantiyesinde çalışan işçiler, kendilerine 3 gündür sıcak su verilmediğini ve yatakhanelerde tahta kuruları olduğunu söyleyerek şeflerine odasında protesto gerçekleştirdi.

5. Levent Korupark Torunlar GYO şantiyesinde çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı şeflerin odasında eylem yaptı.

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan 5. Levent Korupark Torunlar GYO şantiyesinde 3 gündür sıcak su verilmediğini ve yatakhanelerde tahta kuruları olduğunu söyleyen inşaat işçileri eylem gerçekleştirdi.

Şeflerin ofislerine girerek barınma koşullarını protesto eden işçiler ile yetkililer arasında arbede çıktı. Şantiyeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

"GECE TAHTA KURULARINDAN YATAMIYORUZ"

Tuvalet ve banyolarının oldukça pis durumda olduğunu, soyunma odası bile olmayan yatakhane bölümünde kıyafetleri koridorlara asmak zorunda kaldıklarını anlatan işçiler, yatakhanelere tavandan su damladığını ifade etti.

Şantiyede çalışan işçilerden biri, “Gece tahta kurularından yatamıyoruz. Yatakların hepsinin üzerine pis sular damlıyor. Doğru düzgün banyo yapamıyoruz. Sularımız kesiliyor. Temiz bir yer istiyoruz. Yemekhanemiz temiz olsun, banyolarımız düzenli bir şekilde olsun. Sıcak suyumuz aksın. Buradaki eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Camlar kırık. Biz bunların giderilmesini istiyoruz” dedi.

“1 KİŞİ BİLE MUHATAP OLMADI"

Bir diğer işçi ise, “6-7 kişi bir koğuşta yatıyoruz. 2-3 gündür duş alamıyoruz. Yemeklerinde sıkıntı var. Sabah gittik ama 1 kişi bile bizimle muhatap olmadı” diye konuştu.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), işçileirn eylemine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşımı yaptı. Aralarında üyelerinin de olduğunu ifade eden İYİ-SEN'in paylaşımı şöyle: