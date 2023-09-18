Torununun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler: Şikayetçi oldu

Manisa'da anne karnında yaşamını yitiren torununun cenazesini bisküvi kutusunda teslim alan Yaşar Koç, "Ağırıma gidiyor" diyerek hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Manisa'da bir çocuk annesi Özlem Koç (39), 15 Eylül'de rahatsızlandı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrollerinde bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi. Aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı. Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

Dede Yaşar Koç, torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi bisküvi kutusunda teslim edildi.

DHA'nın haberine göre dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

Koç, acısının iki kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağırıma gidiyor" diye konuştu.