'Tosuncuk' cezaevinden konuştu: KYK yurdundan bin kat iyi

Milyonlarca liralık vurgun yapan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, hapishaneye girmesinin ardından ilk kez konuştu. Cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mektup gönderen Aydın, şartlarının KYK yurdundan daha iyi olduğunu söyledi.

Oluşturduğu "Çiftlik Bank" uygulamasıyla milyonlarca liralık vurgun yaptığı için 75 bin yıldan fazla hapis istemiyle yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine girdikten sonra ilk kez konuştu.

Avukatı aracılığıyla bir mektup gönderen Aydın, cezaevi şartlarının KYK yurtlarından iyi olduğunu, durumunun ise emeklilere kıyasla çok iyi olduğunu söyledi.

2,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Mehmet Aydın, OdaTV'ye yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var. Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde, KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum."

“EMEKLİLERİN HALİNE KIYASLA ÇOK DAHA İYİYİM”

Haberlerde halkın çektiği açlığı evine et girmeyen, elektriği, suyu, doğalgazı kesilen, soğukta yatan, aç yatan öğrenci yurtlarında bizim yediğimiz yemekten daha kötüsünü yiyip zehirlenenler, parası olmadığı için tedavi olamayan amcalarımız, teyzelerimiz, katkı payı diye 3 kuruşluk emekli maaşı aldığı ilaçlara giden emeklilerin haline kıyasla çok şükür iyiyim. Biraz nispet yapar gibi oldu ama keşke devlet bu imkanları dışarıdayken de sağlayabilse o zaman belki de bu kadar insan buraya düşmez. Ailemle, sevdiklerimle görüşmem kısıtlandığı için üzgünüm."

Mehmet Aydın ayrıca yeni halinin fotoğrafını paylaşarak 30 kilo verdiğini belirtti.