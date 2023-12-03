'Tosuncuk' ve ağabeyine ceza: 'Bank' kelimesini izinsiz kullandılar

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmalarının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Yerel mahkemenin kararını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Aydın kardeşlerin itirazını reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu, şüpheliler 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın hakkında Çiftlik Bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları kullandıkları iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Aydın kardeşler mahkemenin kararına itiraz etti.

Dava dosyası yerel mahkemenin kararının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, sanıkların itirazını reddederek cezayı kesinleştirdi.

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NE OLMUŞTU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şirketlerle ilgili yapılan paylaşımlarda, reklamlarda ve tesislerde "Bank" ifadesinin kullanıldığı, BDDK raporunda açıklandığı üzere "Bank" ifadesini kullanmak için "Bankacılık Kanunu" gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı belirtilmişti.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

BANKACILIK KANUNU YÜZÜNDEN CEZALANDIRILMIŞLARDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "5411 Bankacılık kanununa aykırılık" suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar vermişti.