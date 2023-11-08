Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı
Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükseldi. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: iHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda paylama meydana geldi.
Çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi.
9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi.
Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sıradaki Haber