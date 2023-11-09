Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda yaralanan 13 işçiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı.

Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.

Ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.