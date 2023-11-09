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Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda yaralanan 13 işçiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 09.11.2023 17:11
  • Giriş: 09.11.2023 17:11
  • Güncelleme: 09.11.2023 17:14
Kaynak: İHA
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı.

Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.

Ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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