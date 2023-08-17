Tosyalı deprem şehrini kuşatıyor

6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerden Hatay İskenderun’da Erdoğan’ın arkadaşı Tosyalı, talan projelerine devam ediyor. Tosyalı, şimdi de ormanlık alanda cüruf geri kazanım tesisi projesi için harekete geçti.

Aycan KARADAĞ

Tosyalı Holding, 20 binden fazla insanın depremde hayatını kaybettiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni talan projeleri için harekete geçti. Holdinge ait Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından Sarıseki Mahallesi’nde cüruf geri kazanım tesisi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.

DEPREM ETKİLEMEMİŞ!

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre tesiste, Tosyalı Demir Çelik San. A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Saç Endüstri A.Ş. faaliyetlerinden kaynaklanan cüruf atıklarının geri kazanım işinin yapılması planlanıyor. Tesis, 3,8 hektarlık ormanlık alana kurulmak isteniyor. Proje alanına 500 metre mesafede yerleşim yeri bulunuyor. Proje alanının çevresinde ise dereler yer alıyor. Tesise günlük 4 bin ton, yıllık ise 1 milyon 200 bin ton cüruf taşınacak. Proje bedeli ise 85 milyon 143 bin TL olarak belirlendi. Şirket, 6 Şubat tarihinde Maraş merkezli depremden kentin etkilendiği fakat proje alanının olumsuz etkilenmediği belirtildi. Açıklamada, “Proje alanı Hatay ilinde yer almakta olup, 6 Şubat 2023 tarihli Maraş merkezli depremlerden etkilenen deprem bölgesinde yer almaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen doğal afet ‘deprem’ sebebiyle proje alanında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır” denildi. Öte yandan nisan ayında ise şirketin ilçede yapmak istediği Filmaşin (Kangal) Haddehane Tesisi projesi için Bakanlık, çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan projenin maliyesi ise 1 milyar TL. Tesiste yılda 900 bin ton üretim yapılacak. Proje dosyasında 6 Şubat’ta yaşanan depremler ise yer almamıştı. Bölgede yaşanan son yıkıcı depremin 1872 yılında olduğu belirtilmişti.

Tosyalı Holding’in sahibi Fuat Tosyalı aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulu üyesi. Ayrıca İskenderun Belediye Başkanı AKP’li Fatih Tosyalı’nın abisi olan Fuat Tosyalı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

Hatay’ı adeta kuşatan Tosyalı Holding için Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, ‘imtiyazlı aile’ ifadelerini kullanmıştı. Savaş daha önce yaptığı açıklamada, Tosyalı ailesinin kentteki rant ve talan projelerine isyan etmişti. Savaş, “İskenderun ilçesinde 80 dönüme bizden izinsiz oldubittiye getirerek dolgu yaptılar. Başka yerlere de dolgu yapacaklar. Ormanda bin 80 dönümlük bir arazi var. Çalışmalara bakın burayı altüst etmişler. Ormanı katletmişler. Ormanlar ve denizler hepimiz için var ama bu yerler gözümüzün yaşına bakılmadan bir aileye veriliyor. Onlar da buraları yıkıp depolama alanı yapıyor. Bu aileyi diğer insanlardan ayıran özellik nedir” diyerek tepki göstermişti.