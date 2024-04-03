Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu yarın başlıyor

Spor Servisi

'Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’, bu yıl 6. kez gerçekleşecek. Türkiye’deki en önemli 4 bisiklet yarışından biri olan Tour Of Mersin, 4 Nisan saat 11.00'de Anamur’daki Anemurium Antik Kenti’nden start alacak.

Etaplar halinde 4 gün sürecek ve 7 Nisan’da Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda tamamlanacak olan organizasyon kapsamında sporcular, toplam 518,4 kilometre pedal çevirecek. 5 kıtadan katılımın olacağı yarışmada, aralarında bisiklet dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı 30 farklı ülkeden toplam 171 sporcu mücadele edecek.

146 yabancı, 25 Türk sporcunun iştirak edeceği Tour Of Mersin, Anamur-Gülnar, Gülnar-Mersin, Tarsus-Mersin ve Mersin merkez olmak üzere 4 etaptan oluşuyor. Organizasyonda, dereceye giren sporculara toplamda 19 bin 30 Euro ödül verilecek.