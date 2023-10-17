Toyota fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı, 6 fabrikada üretim durduruldu
Toyota'nın parça tedarikçilerinden Chuo Spring Co.'nun fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçi yaralanırken 6 fabrikada üretime geçici süreliğine ara verildi.
Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.
Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.
İki işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.
YENİDEN FAALİYETE GEÇECEĞİ ZAMAN BİLİNMİYOR
Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.
Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı
Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu belirtildi.