Toyota'nın fabrikalarında üretim durdu

Toyota'nın Japonya'daki 14 fabrikasında sistem arızası nedeniyle üretim durdu. Üretimin yeniden başlayacağı zaman ise bilinmiyor.

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota, üretim sistemindeki bir arıza sebebiyle 14 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurduğunu açıkladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, şirket sözcüsü, iç piyasa için üretim yapan 12 tesiste üretimin bu sabah durdurulduğunu, son iki tesisin faaliyetinin de öğleden sonra askıya alınacağını duyurdu. Sözcü, bilgisayar sistemindeki arızanın Toyota'nın parça siparişini engellediğini belirtti.

Karar sonrasında ne kadar üretim kaybı yaşanacağı bildirilmedi. Arızanın kaynağının araştırıldığını bildiren yetkili, siber saldırı ihtimalini dışladı.



Şirket, geçen yıl parça siparişini engelleyen bir siber saldırı sebebiyle bir günlük üretim kaybı yaşamış, yedek sistemleri devreye sokarak yeniden faaliyete geçebilmişti.

Japonya'da özel ve devlete bağlı kurumlar, Fukuşima nükleer santralindeki arındırılmış radyoaktif suyun Büyük Okyanusa boşaltımına başlamasından bu yana Çin'den gelen taciz telefonları aldıklarını bildiriyor. Toyota'daki sorunun sebebi henüz belirsizliğini koruyor.