TPAO'nun Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TPAO'nun başvurusu nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Güncel 01.02.2024 09:31 Giriş: 01.02.2024 09:31

Güncelleme: 01.02.2024 09:38 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Tekirdağ ve Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu nedeniyle 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.