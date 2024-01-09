TPAO'ya 14 ilde 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan 18 saha için TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi. Ayrıca TPAO'nun 5 kentte bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

Güncel 09.01.2024 11:25 Giriş: 09.01.2024 11:25

Güncelleme: 09.01.2024 11:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Freepik

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. ARAMA RUHSATI VERİLDİ Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi. KAMULAŞTIRMA KARARI Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.