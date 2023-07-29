Trabzon'da bir genç ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir genç, sosyal medya hesabından yaptığı ‘Buraya kadarmış’ paylaşımının ardından ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etti.

Trabzon Sürmene'de bir genç ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etti.

Olay, Sürmene ilçesi Soğuksu mevkii açıklarında meydana geldi. Sabah saatlerinde limandan babasına ait tekne ile açılan İsmail Karaahmetoğlu, ayağına bağladığı çapa ile denize atladı. Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış” yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise, "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımları gören İsmail Karaahmetoğlu’nun yakınları teknenin bağlandığı limana geldi. Teknenin Sürmene açıklarında olduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları sürerken, İsmail Karaahmetoğlu’nun yakınlarının limandaki bekleyişi de devam ediyor.