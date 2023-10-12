Trabzon'da bir kişi yaralı olarak gittiği hastanede sağlık çalışanlarına saldırdı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eli ile kolunda kesikler olup, acil servise başvuran K.Ç., (21) müdahale sırasında sağlık çalışanları ile tartışıp, araya giren güvenlik personeline cerrahi makas ile saldırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Güncel 12.10.2023 12:46 Giriş: 12.10.2023 12:46

Güncelleme: 12.10.2023 13:03 Kaynak: DHA

A- A A+

Trabzon'da K.Ç. isimli kişi tedavi için geldiği hastanede çalışanlara saldırdı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli ile kolunda kesikler bulunan K.Ç., tedavi için hastanenin acil servisine geldi. Burada eline dikiş atmak isteyen sağlık görevlileri ile tartışan K.Ç., araya giren güvenlik personeline de cerrahi makas ile saldırdı. Bir güvenlik görevlisi hafif yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.