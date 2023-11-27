Trabzon'da dalgalara kapılan 2 gencin kimliği belirlendi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bugün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken dalgalara kapılarak kaybolan 2 gencin kimliği belirlendi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bugün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken dalgalara kapılarak kaybolan 2 gencin kimliği belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldılar. Öğrenci oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, kayıp gençlerin 16 yaşındaki Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ile arkadaşı Uğurcan Korkmaz olduğu belirlendi. Gençlerin yatılı kaldıkları okuldan öğleden sonra ayrıldıkları ve bir daha dönmedikleri tespit edildi.