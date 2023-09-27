Trabzon'da deniz manzaralı mezar yerleri satışa çıktı: Yoğunluk nedeniyle fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da mezarlık olarak tahsis edilen araziden yer satın almak için belediyeye ön başvuru yapan çok sayıda kişi, kroki üzerinden belirledikleri alanı yerinde görmek için bölgeye geldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Boztepe Mahallesi'nde tahsis ettiği 40 dönüm alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı.

Büyükşehir Belediyesince denize hakim noktada, Ahi Evren Dede Türbesi yakınındaki 6 bin kişilik alanda mezar yeri almak üzere ön başvuruda bulunanlar, yer tespiti için sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.

Başvuru yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Saral, müracaat edenleri yer seçimi için alana davet ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bilgisayar üzerinden seçme sistemimiz de var ama arazi meselesi. Vatandaş bilgisayar, kroki üzerinden araziyi anlayamaz. Arazide bir şekilde yeri de görmesi lazım. Biz bütün alanı krokileştirdik. Bunları sisteme işledik. Vatandaşın bir kısmı 'Ben buradan alayım.' dedi ama bir kısmı da vazgeçti. Arazi ile kağıt aynı olmuyor. Arazide eğim var. Biz de 'En azından yerinizi görün, o şekilde hareket edelim' dedik. Herkes kendi yerini kendisi beğensin. Sonradan beğenmediği için vazgeçmek ya da değiştirmek istiyor. Bu daha zor."