Trabzon'da inşaatın 7'nci katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Trabzon'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından beton zemine düşen kalıp ustası Hasan Avcı, hayatını kaybetti.

Trabzon'da çalıştığı inşaattan düşen 48 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti.

Yalıncak Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yapımı devam eden inşaatın 7'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Avcı, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düşüp yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.