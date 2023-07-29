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Trabzon'da sokakta yürüyen çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sokakta yürüyen 9 yaşındaki A.Y'ye yorgun mermi isabet etti. Çocuğun göğüs bölgesinde mermi çekirdeği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncel
  • 29.07.2023 13:33
  • Giriş: 29.07.2023 13:33
  • Güncelleme: 29.07.2023 13:38
Kaynak: AA
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Trabzon'da sokakta yürüyen çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti

Trabzon'da sokakta yürüdüğü sırada yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde sokakta yürüyen 9 yaşındaki A.Y. aniden yere düştü.

Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun göğüs bölgesinde mermi çekirdeği tespit edildi.

Yorgun mermi ile yaralandığı belirlenen çocuğun tedavisi aynı hastanede sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışmaları devam ediyor.

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