Trabzon'da şüpheli kadın ölümü: 7'nci kattan düşen Elif A. yaşamını yitirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir apartmanın balkonundan düşen 28 yaşındaki Elif A. yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şüpheli bir kadın ölümü meydana geldi.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde 28 yaşındaki Elif A, 7'nci kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Elif A.'nın düşme gerekçesinin ne olduğu ise henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen Elif A'nın cenazesi Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.