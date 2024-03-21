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Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da Of-Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi Orhan Karaca, hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 21.03.2024 14:38
  • Giriş: 21.03.2024 14:38
  • Güncelleme: 21.03.2024 14:41
Kaynak: AA
Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti.

Of-Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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