Trabzon'da tek CHP'li belediye başkanı istifa etti

Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olmasına rağmen ön seçimde yer almaması ve Cahit Erdem'in aday gösterilmesi üzerine CHP'den istifa etti.

Trabzon’daki tek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesi olan Beşikdüzü'nde başkanlık görevini üstlenen Ramis Uzun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem’in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Büyükliman Gazeteciler Derneği'nde basın açıklaması düzenleyen Uzun, "Genel Merkezimizin kararı ile 5 aday ile birlikte ön seçim yapılarak, memnuniyet araştırması da yapılacağı söylendi. Memnuniyet araştırması yapılmadan ve bana bilgi verilmeden atama yapıldığını gördüm. Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir" dedi.

Yapılan atamanın parti üyelerine ve halka büyük saygısızlık olduğunu dile getiren Uzun, "Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim? Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

Cahit Erdem'in aday olarak atanmasını "komplo" olarak nitelendiren Uzun, istifasını "Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum" diyerek duyurdu.

2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 60,55 oy oranıyla Beşikdüzü Belediyesi'ni CHP'ye kazandıran Ramis Uzun geçtiğimiz hafta partisinin belediye başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimde yer almamıştı. Aday adaylarından Mehmet Yıldızlar'ın 133, Şakir Yenigün'ün 115, Ekrem Sezgin'in 33, Ozan Karagöz'ün 31 oy aldığı ön seçimde 229 oy alan Cahit Erdem CHP'nin Beşikdüzü Belediye başkan adayı olarak ilan edilmişti.