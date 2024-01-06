Trabzon galibiyet arıyor

Spor Servisi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönüp, zirvede 3'üncü sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor haftaya 30 puanla 3. sırada girdi. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.

SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Son mağlubiyetini Antalyaspor karşısında alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki başkent ekibi, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 yendikten sonraki 4 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ yarın forma giyemeyecek.

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SÜPER LİG'DE BUGÜN

13:30: Rizespor - Hatayspor

16:00: Başakşehir - Demirspor

19:00: Samsunspor - Karagümrük

19:00: Ankaragücü - Trabzonspor