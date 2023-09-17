Trabzon Valiliği'nden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama: 1 gözaltı

Trabzon Valiliği kentte bir turistin darbedilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Güncel 17.09.2023 09:27 Giriş: 17.09.2023 09:27

Güncelleme: 17.09.2023 09:29 Kaynak: AA

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