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Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü

Trabzon'ın Hayrat ilçesinde Of- Hayrat Grup İçme Suyu Projesi'nin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu isimli 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 27.03.2024 14:25
  • Giriş: 27.03.2024 14:25
  • Güncelleme: 27.03.2024 15:41
Kaynak: İHA-DHA
Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü
Fotoğraf: AA

Trabzon'da alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi.

Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçme Suyu Projesi'nde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu.

İşlem sırasında 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri ise şöyle: Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu.

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