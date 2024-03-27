Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü

Trabzon'ın Hayrat ilçesinde Of- Hayrat Grup İçme Suyu Projesi'nin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu isimli 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi.

Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçme Suyu Projesi'nde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu.

İşlem sırasında 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri ise şöyle: Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu.