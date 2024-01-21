Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi.

58. dakikada Mertens'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sanchez'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasında, ceza alanı içinde Zaha yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-2

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e yükseltti. Mertens, taşıdığı topu Zaha'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı ceza alanı sol çaprazındaki Kaan Ayhan'ın önüne bıraktı. Kaan da plase vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden topu filelere gönderdi: 0-3

79. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Enis Destan gelişine ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Muslera'nın solundan filelere gönderdi: 1-3

80. dakikada Galatasaray farkı tekrar 3'e yükseltti. Ndombele'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın sol tarafındaki direğe çarpan top filelere gitti: 1-4

90. dakikada Tete'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde orta alanda Barış Alper Yılmaz'ın Mehmet Can Aydın'a yaptığı faul nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

90+5. dakikada Icardi'nin pasında, sağ tarafta ceza alanı içinde Tete, topu Kerem Aktürkoğlu'nun önüne çıkardı. Bu oyuncu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-5

Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.