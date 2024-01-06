Trabzonspor, Ankara'da 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Burak Şeker'in düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda seyircisiz bir şekilde oynanan müsabakada kazanan ilk yarıda bulduğu tek gole konuk ekip Trabzonspor oldu.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 33'e çıkardı ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Alanyaspor ile karşılaşacak.