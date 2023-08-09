Trabzonspor belgeseli beğenilmedi: Revize edilecek

Trabzonspor’un 2021-2022 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan ‘İnadıyla Şampiyon’ isimli belgesel film, kulüp tarafından beğenilmedi. Belgesel, revize edildikten sonra 15 Eylül’de gösterime girecek. Belgeselin beğenilmeme nedenleri arasında şampiyonluk sezonuna fazla süre ayrılmaması ve 1996’daki kaçan şampiyonluğun daha çok yer bulması gibi sebepler yer alıyor.

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor’un kupaya uzanan yolculuğu ve tarihini anlatan ‘İnadıyla Şampiyon’ adlı belgesel film revize edilecek. Filmin 4 Ağustos’ta Trabzon’daki sinemalarda gösterime girmesi planlanıyordu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın şampiyonluk kutlamalarına sınırlı süre yer verilmesi ve kulüp tarihinin önemli isimlerinin yer almaması nedeniyle filmi beğenmediği öğrenildi. Basın gösterimi sonrası gazetecilerin eleştiri ve önerilerini dikkate alan bordo mavili kulüp, filmin ‘elden geçirilmesini’ kararlaştırdı.

Bu doğrultuda filmde revizyon yapılacak. Bazı bölümleri makaslanacak olan filme, elde bulunan ve kullanılmayan görüntüler eklenecek.

Filmin beğenilmemesinin nedenleri şöyle:

* Şampiyonluk hikayesinin geri plana düşmesi, 1996’da Fenerbahçe’ye kaptırılan eski şampiyonluğa daha fazla süre ayrılması

* 2010-2011 sezonu aktörlerinin filmde yer bulmaması

* Trabzonspor’un marşlarına ve yöresel ezgilere yer verilmemesi

* Seçilen müziklerin özensizliği ve telif sorunu, Trabzonspor ruhuna aykırı düştüğü düşünülen dizi müziklerinin kullanılması

* Tarihsel bağlamdaki kopukluklar, kurgusal hatalar ve sahneler arası geçişlerde izleyicide yarattığı duygusal kopuşlar

OYUNCULARIN YETERİ KADAR GÖRÜNMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Son şampiyon kadrodan Bakasetas, Uğurcan, Dorukhan ve Abdülkadir yer alırken diğer futbolcuların röportajlarının olmaması da filmin eleştirilen unsurları arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra, takımın son şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’na yeterince süre ayrılmaması ve belgeselde kullanılmak için çekilen Ağaoğlu’nun özel anlarının filmden çıkarılması da eleştirildi.

Ayrıca bordo mavili kulübün eski başkanları ve önemli isimlerinden Ahmet Celal Ataman, Sadri Şener, Faruk Nafiz Özak, Nuri Albayrak, Atay Aktuğ, Salih Erdem’e yer verilmemesinin de camiada hoşnutsuzluk yarattığı öğrenildi.

Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Güngör Şahinkaya ve Serdar Bali’nin anılarının da yer aldığı filmde, kulüp tarihinde iz bırakan Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı’ya az süre verilerek, efsanevi kadrodan gol kralı Necmi Perekli ve İskender Günen gibi tarihe mal olmuş birçok ismin yer almamasına da tepki gösterildi.

YAPIMCI ŞEN: BU BİR TRABZONSPOR FİLMİ

Filmin yapımcısı Serdar Şen’in, “Taraftarın Trabzonspor’un şampiyonluk filmi diye bir beklentisi var fakat bu bir Trabzonspor filmi” sözleriyle tanımladığı belgeselin revize halinde, yüzlerce saati bulan ve filmde yer bulamayan kayıtlar ile Trabzonspor arşivinden özel görüntü ve belgelerin yer alması bekleniyor.

Trabzonspor’un 'İnadıyla Şampiyon' filmi, revize edilip onay aldıktan sonra 15 Eylül’de Türkiye ve Avrupa sinemalarında taraftarlarla buluşacak.