Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili PFDK cezalarının ardından bordo mavili kulüpten açıklama geldi. Kararlara tepki gösterilen açıklamada TFF'ye istifa çağrısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi. Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verirken; Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

"KALKIN KOLTUKLARINIZDAN"

Bordo mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.