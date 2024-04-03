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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili PFDK cezalarının ardından bordo mavili kulüpten açıklama geldi. Kararlara tepki gösterilen açıklamada TFF'ye istifa çağrısı yapıldı.

Spor
  • 03.04.2024 15:24
  • Giriş: 03.04.2024 15:24
  • Güncelleme: 03.04.2024 15:33
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi. Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verirken; Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı

"KALKIN KOLTUKLARINIZDAN"

Bordo mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.

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